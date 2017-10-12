“مأدبة عشاء” تحسم مصير ديشامب مع منتخب فرنسا

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، اليوم الخميس، أنه يتفاوض مع مدرب المنتخب الأول لكرة القدم ديديه ديشامب لتمديد عقده الذي ينتهي عقب مونديال روسيا العام المقبل.

وقال لوغريت لإذاعة “آر إم سي” إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مع المدرب، حيث سيعرض عليه الاستمرار في منصبه، وأضاف: “سنتناول العشاء معاً خلال الأيام المقبلة لبحث كيف يمكننا مواجهة المقبل”.

ويأتي الكشف عن ذلك في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضد المدرب، بسبب سوء أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة في تصفيات كأس العالم وافتقاده للمتعة.

وردَّ لوغريت على تلك الانتقادات التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية بالقول:”أُفضل التأهل لكأس العالم عن الاضطرار لخوض الملحق، وأعرف أن هناك من يقول إنهم لا يلعبون جيداً، ولكنني اعتقد أننا تأهلنا بشكل جيد عن مجموعة لم تكن سهلة، ومن الجيد أننا أنهينا التصفيات في المركز الأول”.

وأكد أن “الكثير من المعلقين يبالغون في انتقاداتهم من أجل استمرار جذب الأضواء، ولو قالوا إن كل شيء يسير بشكل جيد، فلن يظهروا في وسائل الإعلام”.