لأول مرة منذ عامين.. إيطاليا تستأنف رحلات الطيران المنتظم إلى شرم الشيخ

أعلن وزير السياحة المصري يحيى راشد، اليوم الخميس الاتفاق مع المدير التجاري لشركة Air Cairo على تسيير رحلة منتظمة أسبوعية من ميلانو إلى شرم الشيخ على أن تكون أول رحلة يوم 29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية من ميلانو إلى مرسى علم بدءا من الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لأول مرة بعد توقف سنتين للطيران المنتظم.

والتقى الوزير المصري ممثلي منظم الرحلات TUI Italia الذين أعلنوا أن “مصر من المقاصد السياحية المهمة بالنسبة لهم وأن الموسم الشتوي الحالي يشهد زيادة في أعداد السائحين إلى مدينة شرم الشيخ”، مؤكدين أن “الشركة تولي اهتماما كبيرا بمنتج رحلة مسار العائلة المقدسة، وأنها ستبدأ الترويج لرحلة العائلة المقدسة مع بداية 2018 على موقع الحجز الإلكتروني الخاص بالشركة”.

وكان وزير السياحة يحيى راشد توجه أمس الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات معرض TTG Incontri المنعقد في مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ويحظى المعرض بمشاركة أكثر من 60 الف زائر من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحي والوافدين من نحو 130 دولة من كافة أرجاء العالم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتعول القاهرة على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه أي ما يعادل 9.5 مليار دولار، حسب بيانات وزارة السياحة المصرية.