مدارس إنجلترا تحظر على الطلاب استخدام الهواتف

قررت السلطات التعليمية في إنجلترا، حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس؛ في محاولة للحد من الاضطراب وتحسين السلوك في الصفوف الدراسية.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" إن القرارات التي وجهت لمديري المدارس، اليوم الإثنين، تنص على حظر استخدام الهواتف المحمولة طيلة اليوم الدراسي، بما في ذلك أوقات الاستراحة، ومعاقبة الطلاب المخالفين بحجز أجهزتهم للمدة التي تراها الإدارة مناسبة.

ومنحت التعليمات للمعلمين، إمكانية تفتيش حقائب الظهر، والحماية القانونية من الملاحقة القضائية من قبل أولياء الأمور بسبب فقدان أو تلف الأجهزة المصادرة.