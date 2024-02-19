مدارس إنجلترا تحظر على الطلاب استخدام الهواتف
قررت السلطات التعليمية في إنجلترا، حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس؛ في محاولة للحد من الاضطراب وتحسين السلوك في الصفوف الدراسية.
وقالت صحيفة "ذا تايمز" إن القرارات التي وجهت لمديري المدارس، اليوم الإثنين، تنص على حظر استخدام الهواتف المحمولة طيلة اليوم الدراسي، بما في ذلك أوقات الاستراحة، ومعاقبة الطلاب المخالفين بحجز أجهزتهم للمدة التي تراها الإدارة مناسبة.
ومنحت التعليمات للمعلمين، إمكانية تفتيش حقائب الظهر، والحماية القانونية من الملاحقة القضائية من قبل أولياء الأمور بسبب فقدان أو تلف الأجهزة المصادرة.
وتأتي هذه القواعد، للمدارس الابتدائية والثانوية، بعد أيام من تدخل والدة بريانا غي، التي دعت إلى أن يكون مقتل ابنتها "نقطة تحول" في إصلاح "فوضى" الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الصحيفة إلى وجود أربع سياسات مختلفة ستُعرض على المدارس لتطبيق التوجيه، الذي تم نشره بعد حوالي ثلاث سنوات من وعد الوزراء لأول مرة بحظر الهواتف.
إلا أن الخيار الأكثر وضوحًا هو الحظر التام للهواتف في حرم المدرسة، حيث يُطلب من التلاميذ تركها في المنزل أو مع أولياء الأمور.
وتوفر هذه السياسة حدودًا بسيطة للغاية تعني أنه يمكن معاقبة التلاميذ إذا تم العثور على هاتف من بين مقتنياته في المدرسة.
أما الخيار الثاني فيتطلب من التلاميذ تسليم أجهزتهم إلى موظفي المدرسة عند وصولهم واستلامها في نهاية اليوم الدراسي. كما تم عرض الخزائن التي لا يمكن الوصول إليها حتى نهاية اليوم الدراسي للسماح للأطفال بوضع الهواتف أثناء الدروس.
وأوضحت الصحيفة أن هناك رأيًا ثالثًا أكثر تحررا، من خلال وضع الثقة في التلاميذ والسماح لهم بالاحتفاظ بهواتفهم بشرط عدم استخدامها خلال اليوم الدراسي، ومعاقبة المخالفين.