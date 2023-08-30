بريطانيا: احتمال إغلاق مدارس في جميع أرجاء البلاد خشية تعرضها للانهيار

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغ العديد من المدارس في جميع أنحاء بريطانيا والمعرضة لخطر الانهيار المحتمل بسبب تدهور حالة الخرسانة المسلحة خفيفة الوزن (RAAC)، بأنها قد تحتاج إلى الإغلاق في غضون مهلة قصيرة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم إنشاء مئات المدارس في جميع أنحاء المملكة المتحدة باستخدام هذا النوع من الخرسانة بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويقدر عمر هذه المباني بنحو 30 عامًا.

وبحسب مصادر بوزارة التربية والتعليم البريطانية، فإن المخاوف بشأن الطبيعة المتهالكة للخرسانة، التي تشبه "قطعة الشوكولاتة المفرغة من الداخل"، كانت معروفة منذ خمس سنوات منذ انهيار مدرسة ابتدائية في مقاطعة كينت.

وكشفت وثائق وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المتضررة يجب أن تكون مستعدة لاحتمال الإغلاق الكامل حتى يتم تنفيذ إجراءات الصيانة والتأكد من سلامتها العامة.

وأشارت الوثائق إلى أن هذا الأمر قد يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، أو مواقع بديلة، أو اعتماد التعلم عن بُعد؛ ما يزيد من مشاكل تعطل التعليم الوجاهي.

وقد أدَّت هذه الحالة السيئة للأوضاع العامة للمدارس إلى دق ناقوس الخطر لضرورة اعتماد خطط طوارئ وتقييمات للبنية التحتية للمدارس المتضررة.

وأشار تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني إلى أن عددًا كبيرًا من المباني المدرسية بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، وأن أكثر من ثلثها تجاوز العمر الافتراضي لها.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"