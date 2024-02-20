مئات المستشفيات في الريف الأمريكي معرضة لخطر الإغلاق

أفادت بيانات جديدة بأن مئات المستشفيات في المناطق الريفية بالولايات المتحدة تواجه خطر الإغلاق.

وقالت البيانات الصادرة عن شركة تشارتيس، وهي شركة خدمات استشارية للرعاية الصحية في شيكاغو، إن ما مجموعه 141 مستشفى ريفيًّا أغلق منذ عام 2010، في حين أن 453 مستشفى أخرى "معرضة لخطر الإغلاق".

ووفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن بيان الشركة قوله إن الولايات السبع التي تضم أكثر المستشفيات عرضة للإغلاق هي: تكساس (45)، كانساس (38)، نبراسكا (29)، أوكلاهوما (22)، نورث كارولينا (19)، جورجيا (18) وميسيسيبي (18).

وفي فلوريدا وتينيسي ونبراسكا، أكثر من 41% من المستشفيات الريفية معرضة لخطر الإغلاق.