استطلاع: انتشار التمييز العنصري داخل النظام الصحي في الولايات المتحدة

كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة "KFF" عن مخاوف واسعة النطاق بين الأشخاص ذوي البشرة الملونة فيما يتعلق بتأثير مظهرهم على جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها، وفق ما أورده موقع "نيوز ميديكل".

وقال الموقع إن الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 6300 مريض، لديهم تجارب رعاية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، سلّط الضوء على انتشار التمييز العنصري داخل النظام الصحي في الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع، تشير النتائج الرئيسية إلى أن 55% من البالغين السود يشعرون بأنهم مجبرون على إدارة مظهرهم بدقة لضمان معاملة عادلة من قبل مقدمي الرعاية الصحية، وبالمثل يشعر بذلك نصف المرضى الهنود الأمريكيين، وسكان ألاسكا الأصليين، والمرضى من أصل إسباني، إضافة إلى 40٪ من المرضى الآسيويين.

وفي تناقض صارخ، أعرب 29% فقط من الأفراد البيض الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن مظهرهم قبل المواعيد الطبية، بحسب الموقع.

وعلّق المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لصحة الأقليات، بيرجيس هاريسون، على الطبيعة المؤلمة للأفراد الذين يضطرون إلى الاستعداد للتمييز في عام 2023، مسلطًا الضوء على الضغط الإضافي على المشكلات الصحية الحالية، بحسب "نيوز ميديكل".