نصف مستشفيات الريف الأمريكي لا تقدم الرعاية للحوامل

أفاد تقرير أن 55% من المستشفيات الريفية في الولايات المتحدة لا تقدم الرعاية اللازمة للأمهات أثناء الولادة.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مركز جودة الرعاية الصحية، أن التحديات الاقتصادية ونقص العمالة تجبر المزيد من المرافق الريفية على التوقف عن تقديم الرعاية أثناء الولادة.

وتعمل المستشفيات، بحسب التقرير، بشكل متزايد على تقليص خدمات الأمومة أو قطعها لأسباب مالية، في حين يرتفع الطلب على رعاية التوليد مع قيام المزيد من الولايات بحظر الإجهاض.

وفي أكثر من 10 ولايات، لا يقدم أكثر من ثلثي المستشفيات الريفية رعاية الأمومة.

وأشار التقرير إلى أنه في حين يمكن للمرضى بمعظم المناطق الحضرية الوصول إلى خدمات الولادة في أقل من 20 دقيقة، فإن المرضى في المناطق الريفية يستغرقون عادة 30 دقيقة أو أكثر.

كما لفت إلى توقف أكثر من 200 مستشفى ريفي في الولايات المتحدة عن توليد الحوامل في السنوات العشر الماضية.