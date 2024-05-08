مسلسل"غزالي المدلل ".. دائرة جهنمية من العلاقات العاطفية المسمومة

إيقاع سريع لاهث ودراما نفسية عن الأذى العاطفي والعلاقات المسمومة يجسدها ببراعة مسلسل "غزالي المدلل" أو Baby Reindeer، الذي حقق شهرة على "نتفلكس" منذ بدء عرضه، أخيرا، حتى أنه تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في أكثر من بلد، وحقق أكثر من 13 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول فقط.

جزء من الجاذبية التي أحيطت بالعمل يتمثل في حقيقة أنه يستند إلى قصة واقعية، شديدة الغرابة، تعرض لها بطل المسلسل الفنان الكوميدي الأسكتلندي ريتشارد جاد الذي تحولت حياته إلى جحيم، بسبب مطاردة معجب مهووس به لمدة 6 سنوات، لاحقه فيها بأكثر من 41 ألف رسالة بريد إلكتروني و350 ساعة من البريد الصوتي.

في المسلسل، تحولت شخصية المهووس إلى سيدة أربعينية تدخل الحانة التي يعمل فيها "دوني"، الممثل الكوميدي الفاشل الذي جاء إلى لندن ليحقق حلمه بأن يصبح أحد مشاهير فن الفكاهة، فينتهي به الحال في مهنة بسيطة يؤديها دون شغف وهي خدمة الزبائن من رواد المكان. يلفت نظره بؤس السيدة وصمتها وحين يسألها عما تريد تناوله، تخبره أنها لا تملك المال، فيقترح كوبا من الشاي على الأقل، فتعترف أنها لا تملك حتى ثمنه. وهنا يرتكب خطأه التراجيدي الأعظم، فيقدم لها هذا الكوب على حساب المحل.