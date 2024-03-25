"الغارديان": الهواتف الذكية خلقت أزمة صحة عقلية في العالم

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الهواتف الذكية خلقت أزمة صحة عقلية غير مسبوقة على مستوى العالم.

وبينت الصحيفة أن جيل الـ"Z"، المولود بعد عام 1995، كان أول جيل في التاريخ يمُر أفراده بمرحلة البلوغ وفي جيوبهم بوابة إلى عالم بديل؛ ما أحدث أثرًأ مُدمرًا وخلق أزمة صحة عقلية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن الهواتف الذكية والألواح الرقمية، التي صممتها شركات التكنولوجيا مطلع الألفية الحالية، غيّرت العالم والحياة ليس فقط للبالغين في جميع أنحاء العالم، ولكن للأطفال أيضًا.

وأوضحت أن الشركات التي طورت التكنولوجيا الجديدة لم تقم إلا بالقليل من الأبحاث حول تأثيراتها على الصحة العقلية، أو لم تقم بأي أبحاث على الإطلاق.