بنظرة خاطفة أو برفع الحاجب.. كيف تتحكم بهاتف أندرويد من خلال وجهك؟

يتمتع نظام أندرويد بالقدرة على السماح للمستخدمين بالتفاعل مع هواتفهم بمجرد تحريك وجوههم.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تحل نظرة خاطفة إلى اليسار محل إيماءة الرجوع النموذجية، كما أن نظرة سريعة يمكن أن تفتح إشعاراتك، بينما يمكن أن يعيدك رفع الحاجب إلى شاشتك الرئيسية.

ويمكنك تعليم هاتف أندرويد الخاص بك فتح لوحة الإعدادات السريعة عندما تفتح فمك، أو حتى فتح واجهة التطبيقات عندما تبتسم.

وهذه بعض الأشياء "الجامحة" التي تعمل بشكل جيد تقريبًا على هواتف أندرويد.

لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن غوغل نادراً ما ذكرت وجود هذا الاحتمال في أي منتدى عام.

وظهرت ميزة التحكم بالوجه في أندرويد بهدوء نوعًا ما منذ بضع سنوات، من دون أية ضجة حقيقية أو إعلان، واستمرت في التحسن منذ ذلك الحين.

وطالما أنك تستخدم جهازًا يعمل بنظام التشغيل "Android 12" لعام 2021 أو أعلى، يمكنك تجربة ذلك بنفسك من دون أي برامج تابعة لجهة خارجية.

لكن لا بد من الإشارة إلى أنه يجب أن تكون محظوظاً وتعيش في بلد توفر فيه غوغل هذه الميزة.