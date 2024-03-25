تقدم كبير في مجال الإلكترونيات القابلة للارتداء (فيديو)

نجح باحثون من سنغافورة بتصميم ألياف شبه موصلة رفيعة للغاية قادرة على الاندماج في الأقمشة، وتحويل الملابس العادية إلى أجهزة ذكية يمكن ارتداؤها.

وتمثل أبحاث هؤلاء العلماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية "NTU" تقدمًا كبيرًا في مجال الإلكترونيات القابلة للارتداء، حسبما أفاد موقع "phys.org".

وأضاف الموقع أن مرحلة إنشاء ألياف أشباه الموصلات الوظيفية واجهت العديد من التحديات، كان من أهمها ضرورة المرونة والبناء الخالي من العيوب لضمان نقل إشارة مستقر، فغالبًا ما أدت طرق التصنيع السابقة إلى عيوب ناجمة عن الإجهاد الكهربائي، ما أعاق أداء وموثوقية نوى أشباه الموصلات.

وأردف أنه بسبب ذلك، شرع فريق الباحثين في رحلة من المحاكاة الدقيقة لفك تعقيدات الضغط وعدم الاستقرار أثناء عملية التصنيع الأخيرة.

ومن خلال نهج متعدد التخصصات، يشمل خبرة علوم المواد والهندسة الميكانيكية والكهربائية، ابتكر الفريق تصميمًا ميكانيكيًا يتحايل على القيود السابقة.

وتوصلت النتائج إلى ألياف رفيعة وخالية من العيوب تمتد لمسافة 100 متر، والأهم من ذلك، أنها تندمج بسلاسة في الأقمشة باستخدام التقنيات الحالية، مما يمهد الطريق لاعتمادها على نطاق واسع.

وجرى بالفعل عرض الألياف المبتكرة في سلسلة من النماذج الأولية، بدءًا من القبعة الذكية التي تساعد ضعاف البصر في عبور الطريق، إلى القميص الذي يمكن استخدامه كدليل للمتحف، والساعة الذكية المزودة بمستشعر مرن لمراقبة معدل ضربات القلب بدقة أثناء الأنشطة البدنية.

وكان من الأمور الأساسية لتطوير هذه الألياف الخالية من العيوب، الاختيار الدقيق لأشباه الموصلات والمواد الاصطناعية، فمن خلال الاستفادة من سمات مثل الاستقرار الحراري، والتوصيل الكهربائي، والتوافق مع نطاقات الضوء المختلفة، قام الفريق بصياغة تركيبة ناجحة.