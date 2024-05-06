تستمر 3 أيام.. أعاصير عاتية تهدد 40 مليون أمريكي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الاثنين، من أن عواصف متوقعة في عدة ولايات وسطى يمكن أن تؤدي إلى "أعاصير شديدة"، إلى جانب رياح عاتية وبَرَد كبير مدمر وفيضانات.

ويهدد خطر هذه الأعاصير التي من المتوقع أن يستمر تشكلها خلال الفترة من الاثنين إلى الأربعاء المقبلين، ذكر 40 مليون أمريكي، بحسب ما أورده موقع "آكسيوس".

وبحسب الموقع الأمريكي، قد يأتي الخطر الأكبر اليوم الاثنين؛ إذ سيتصادم الهواء الأكثر برودة وجفافًا القادم من الغرب مع تدفق سريع للهواء الدافئ الرطب المتدفق شمالًا من خليج المكسيك وينتشر عبر معظم أنحاء تكساس وأوكلاهوما وكانساس ونبراسكا.

ويواجه ما لا يقل عن 40 مليون شخص "خطرًا طفيفًا" أو مستوى تهديد أكبر بسبب الطقس القاسي خلال فترة العاصفة، فيما يبدو أن العديد من الأعاصير القوية التي يحتمل أن تكون طويلة المدى، والبرَدَ الكبير جدًا إلى العملاق، والرياح الشديدة الضارة من المحتمل أن تضرب اليوم الاثنين.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن "الثقة زادت" في أن هذا الخطر قد وصل إلى الحد الأقصى في أجزاء من كانساس وأوكلاهوما.

ومن المتوقع أن يتحرك تهديد الطقس القاسي شرقًا، الثلاثاء المقبل؛ حيث تتعرض مدن بما في ذلك إنديانابوليس، وكولومبوس، وممفيس وناشفيل، وسينسيناتي لخطر العواصف.

"تأثير تغير المناخ"

وبحسب "أكسيوس": "من المثير للاهتمام، هو موضوع تأثير تغير المناخ على الأعاصير وهو أحد الأبحاث النشطة في المجتمع العلمي حاليًا. ويؤثر تغير المناخ على الظروف الجوية التي تؤدي إلى عواصف رعدية شديدة، ولا سيما عن طريق زيادة عدم الاستقرار الجوي،.