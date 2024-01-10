عواصف تجتاح أمريكا وتخلف قتلى وانقطاعًا للكهرباء

لقي 3 أشخاص على الأقل، حتفهم أمس الثلاثاء، في عواصف تجتاح الولايات المتحدة، في ولايات ألاباما ونورث كارولينا وجورجيا، فيما أسفرت أعاصير بولاية فلوريدا عن أضرار بالغة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية ضربت مساحة كبيرة من الساحل الشرقي، الثلاثاء، وستستمر حتى اليوم الأربعاء.

وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل وشركة في 12 ولاية أمس، فيما يستمر تساقط الجليد اليوم على منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى، حيث شهدت أجزاء كثيرة منها عواصف ثلجية يومي الاثنين والثلاثاء.

ويتوقع خبراء الطقس، استمرار الموجة الباردة لأسابيع في مناطق مختلفة، مع هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد وتساقط جليد كثيف على مناطق تقع في شمال غرب المحيط الهادئ.

ومن المنتظر هطول أمطار على مساحة كبيرة من الشمال الشرقي للبلاد حيث سقطت ثلوج كثيفة، مطلع الأسبوع الجاري، ما يزيد من خطر حدوث فيضانات كبيرة.

ويأتي الطقس البارد في أعقاب عدد قياسي من الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة وأنفقت عليها "مليارات الدولارات" العام الماضي.