السودان.. رفضت الزواج منه فقتلها نحراً

لقيت فتاة سودانية مصرعها بطريقة وحشية على يد شاب قام بنحرها وسدد لها 7 طعنات؛ بحجة رفضها الزواج منه.

وألقت الشرطة القبض على المتهم بإحدى قرى محلية ريفية وسط القضارف، بحسب ما ذكرت صحيفة "تاق برس"، التي أشارت إلى أن المتهم سجل اعترافاً جنائياً بارتكابه الجريمة، إذ قال إنه قتل الفتاة "بدافع الحب".

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى في السودان التي أدت إلى القتل "بدافع الحب"، بل كانت هناك حوادث مشابهة راحت ضحيتها فتيات كثر.

وفي شهر شباط/فبراير الحالي، لقيت سيدة سودانية مصرعها بطريقة مروعة بعد أن قام أقرباؤها بتعذيبها حتى الموت؛ بحجة أنها كانت "تتحدث في الهاتف".