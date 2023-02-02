مقتل البلوغر العراقية طيبة العلي خنقاً على يد والدها

لقيت المدونة العراقية (البلوغر) "طيبة العلي" مصرعها يوم الأربعاء، على يد والدها الذي أقدم على قتلها خنقا في محافظة الديوانية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن "البلوغر الشابة عادت مؤخراً من تركيا إلى بلدها، وقام والدها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثمَ سلَم نفسه للجهات الأمنية المختصة".