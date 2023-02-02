رجل يقاضي امرأة رفضت أن تصبح حبيبته
رفع رجل من سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة زاعما تسببها له بـ"صدمة عاطفية" بعدما رفضت أن تصبح حبيبته، وأعلمته أنها تعتبره مجرد "صديق".
وبحسب وسائل إعلام سنغفورية يسعى المقيمان في سينغافورة، اللذان تعرفا على بعضهما عام 2016، للحصول على تعويضات بملايين الدولارات، بعد رفع دعاوى ضد بعضهما.
ورفع "كاوشيجان" وهو مدير في إحدى شركات الطائرات بدون طيار قضيتين ضد "نورا تان شو مي"، زاعما أن تصرفاتها تسببت في الحاق الضرر بسمعته، وسببت له صدمة عاطفية واكتئابا، مما أدى إلى خسارته 5 شراكات تجارية.
وفي المقابل، رفعت "نورا تان" دعوى مضادة للمطالبة بتعويضات عن الأموال التي أنفقتها لضمان سلامتها من "كاوشيجان"، إضافة إلى خضوعها لجلسات استشارة نفسية.
وفي التفاصيل، التقى "كاوشيجان" و"نورا" عام 2016 وأصبحا صديقين، وبحسب "نورا" فإن علاقتهما بدأت تتغير عام 2020، عندما تبين أن كلاهما ينظر للعلاقة بشكل مختلف.
وأضافت أنها رأت "كاوشيجان" كصديق، لكنه اعتبرها "أكثر من صديقة"، ما جعلها تطلب منه الابتعاد والتقليل من تفاعله معها.
دعاوي بالملايين
وفي الدعوى التي رفعها كاوشيجان، طلب تعويضا بقيمة 2.2 مليون دولار من نورا، زاعما أنها عرضته للتشهير وتسببت له بصدمة عاطفية.
من جانبها، تسعى "نورا" للحصول على 364 ألف دولار بالإضافة إلى 761 دولار، كتعويض عن اضطرارها لتركيب أجهزة مراقبة أمنية واستشعار وصفارات إنذار وجرس ذكي خوفا من كاوشيجان، كما طالبت بالحصول على نفقات تكبدتها بعد الخضوع لجلسات استشارة نفسية لتخطي خوفها منه.
وقالت نورا إنها اضطرت إلى اتخاذ الإجراءات السابقة بعد أن ظهر كاوشيجان أمام منزلها في يوليو 2022 ورفض المغادرة. كما تجرأ على الاقتراب من جيرانها ومكان عملها بعد أن رفضت التحدث معه.
ويبدو أن القضية وصلت إلى أروقة المحكمة العليا في سنغافورة، التي ستعقد جلسة استماع للقضية في 9 فبراير الجاري.