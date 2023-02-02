رجل يقاضي امرأة رفضت أن تصبح حبيبته

رفع رجل من سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة زاعما تسببها له بـ"صدمة عاطفية" بعدما رفضت أن تصبح حبيبته، وأعلمته أنها تعتبره مجرد "صديق".

وبحسب وسائل إعلام سنغفورية يسعى المقيمان في سينغافورة، اللذان تعرفا على بعضهما عام 2016، للحصول على تعويضات بملايين الدولارات، بعد رفع دعاوى ضد بعضهما.

ورفع "كاوشيجان" وهو مدير في إحدى شركات الطائرات بدون طيار قضيتين ضد "نورا تان شو مي"، زاعما أن تصرفاتها تسببت في الحاق الضرر بسمعته، وسببت له صدمة عاطفية واكتئابا، مما أدى إلى خسارته 5 شراكات تجارية.

وفي المقابل، رفعت "نورا تان" دعوى مضادة للمطالبة بتعويضات عن الأموال التي أنفقتها لضمان سلامتها من "كاوشيجان"، إضافة إلى خضوعها لجلسات استشارة نفسية.