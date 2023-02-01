الكشف عن تفاصيل مقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي

كشف خال المبتعث السعودي في الولايات المتحدة وليد الغريبي، الذي قتل على يد فتاة تدعى نيكول ماري روجرز "طعنا" حتى الموت، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإن وليد كان أعزب، ويسكن في مدينة فيلادلفيا مع مجموعة من زملائه، وقبل 6 أشهر تخرجوا وبقي وحده، ما حدا به إلى الانتقال إلى السكن الذي قتل فيه، وكان قد تبقى على تخرجه 3 أشهر.