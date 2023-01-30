وفاة مفقود كليفلاند السعودي عبدالرحمن العنزي "غرقا"
تداولت حسابات إخبارية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، نبأ وفاة المواطن عبدالرحمن العنزي، والذي فقد قبل يومين في مدينة كليفلاند الأمريكية.
وأعلن الصحافي في جريدة الرياض المحلية، جاسر الصقري، وفاة عبدالرحمن العنزي، مبينا أنه توفي غرقا في إحدى البحيرات.
وأضاف أنه سيتم نقل الجثمان إلى المملكة بعد الانتهاء من الإجراءات، لافتا إلى أن شقيقه هو من عثر عليه.
وكانت شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية قد أصدرت بيانا، يوم الأحد، تعلن فيه عن اختفاء العنزي، الذي شوهد آخر مرة في 27 يناير/ كانون الثاني.
وأعلنت في حينها، أن العنزي، الذي وضعت اسمه الأول "عبدول"، ويبلغ من العمر 30 عاما، شوهد آخر مرة في الساعة الـ10 صباحا برفقة بعض الأصدقاء في إحدى المناطق السياحية في المدينة، التي تطل على بحيرة.
كما ذكر شقيقه، بدر فلاح العنزي، في مداخلة مع قناة "أم بي سي" في تفاصيل الواقعة: "أخي عبدالرحمن يبلغ من العمر 30 سنة، متزوج ولديه أبناء، موظف حكومي، ذهب برفقة شقيقي بندر كمرافق لزراعة الكبد في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الحكومة، تقريبا منذ 3 أشهر وهم مقيمين هناك".
وأضاف: "أن ابن خالهم، الذي يدرس طب في الولايات المتحدة، زارهم للاطمئنان على صحة بندر، وبعدما خرج من عند بندر دعاه عبدالرحمن على العشاء، وأثناء توجههما إلى مطعم، أراد عبدالرحمن دخول دورة المياه، وكانوا قرب البحيرة، فتوقف ابن خاله في الطريق، وقال عبدالرحمن لابن خاله أنه يريد دخول دورة المياه، بينما ظل ابن خاله ينتظره في السيارة نحو ربع ساعة، لكنه لم يعد".