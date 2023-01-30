وفاة مفقود كليفلاند السعودي عبدالرحمن العنزي "غرقا"

تداولت حسابات إخبارية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، نبأ وفاة المواطن عبدالرحمن العنزي، والذي فقد قبل يومين في مدينة كليفلاند الأمريكية.

وأعلن الصحافي في جريدة الرياض المحلية، جاسر الصقري، وفاة عبدالرحمن العنزي، مبينا أنه توفي غرقا في إحدى البحيرات.

وأضاف أنه سيتم نقل الجثمان إلى المملكة بعد الانتهاء من الإجراءات، لافتا إلى أن شقيقه هو من عثر عليه.