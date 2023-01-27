مالكة منزل جريمة وليد الغريبي تكشف "تفاصيل جديدة" عن الواقعة

كشف تقرير لقناة "العربية" المزيد من التفاصيل عن جريمة مقتل المبتعث وليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ورصد التقرير، المنزل الذي كان يقطنه الغريبي كمستأجر، حيث وقعت فيه الجريمة.

وقالت مراسلة القناة إن "الحي الذي كان يعيش فيه المبتعث السعودي من الأحياء الفقيرة نسبيا، إذ يقطنه ذوو الدخل المنخفض، وغالبية ساكنيه من أصول أفريقية".

وأضافت أن صاحبة المنزل، أكدت أن الجريمة وقعت يوم الإثنين، وأنها على معرفة بوليد الغريبي، مشيدة بأخلاقه وشخصيته.