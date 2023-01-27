مالكة منزل جريمة وليد الغريبي تكشف "تفاصيل جديدة" عن الواقعة
كشف تقرير لقناة "العربية" المزيد من التفاصيل عن جريمة مقتل المبتعث وليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
ورصد التقرير، المنزل الذي كان يقطنه الغريبي كمستأجر، حيث وقعت فيه الجريمة.
وقالت مراسلة القناة إن "الحي الذي كان يعيش فيه المبتعث السعودي من الأحياء الفقيرة نسبيا، إذ يقطنه ذوو الدخل المنخفض، وغالبية ساكنيه من أصول أفريقية".
وأضافت أن صاحبة المنزل، أكدت أن الجريمة وقعت يوم الإثنين، وأنها على معرفة بوليد الغريبي، مشيدة بأخلاقه وشخصيته.
وتابعت صاحبة المنزل وهي تبكي – على حد قول المراسلة – إنها "خسرت بمقتل الغريبي صديقا رائعا".
ولفتت إلى أن القاتلة نيكول ماري كانت قد استأجرت في منزلها عن طريق موقع يسمح بالاستئجار عدة أيام، حيث كان من المقرر أن تستأجر فقط مدة 18 يوما، لكنها لم تكملها بارتكاب جريمتها.
وألمحت صاحبة المنزل إلى أن "هناك خلافا لم تعرف ماهيته كان بين القاتلة نيكول ووليد الغريبي"، مشددة على أن المبتعث السعودي كان من أفضل المستأجرين الذين تعاملت معهم.
كما نوهت مراسلة القناة إلى أن الشرطة نفت جميع ما أشيع بشأن سبب الجريمة، مبينة أن الشرطة ذكرت أنها ستدلي بجميع التفاصيل الصحيحة فور انتهاء التحقيقات.
وكانت شرطة فيلادلفيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلقاءها القبض على قاتلة الغريبي.
وبحسب شبكة CBS News، أكّدت شرطة فيلادلفيا القبض على نيكول ماري رودجرز، المتهمة في حادثة طعن مميت.
وأضافت الشرطة، أن "رودجرز" محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.
وأشارت شرطة فيلادلفيا إلى أن "رودجرز" ارتبكت جريمتها يوم الإثنين الماضي قبل الساعة الـ12 ظهرًا، حيث عثر على المبتعث الغريبي البالغ من العمر 25 عامًا متوفى في مكان الحادث، في دورة مياه في الطابق الثالث من مبنى سكني في شارع هانزبيري.