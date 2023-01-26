من هو المبتعث السعودي وليد الغريبي الذي قُتل في أمريكا؟
تصدَرت حادثة مقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي طعناً بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بينسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حديث وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
ووقعت جريمة القتل صباح يوم الإثنين الماضي داخل أحد المباني، حيث عثرت شرطة المدينة على الشاب في دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى، وتبين أنه مصاب بطعنة في رقبته، وفق ما تداولته وسائل إعلام أمريكية.
وقالت الشرطة إن "الشاب تعرض للقتل، وإن المشتبه بها فتاة تدعى نيكول ماري رودرجز، وتبلغ من العمر 19 عاما، من كولومبس في ولاية جورجيا، وهناك جهود مكثفة للعثور عليها".
ووفقاً للمعلومات المقتضبة المتداولة عبر"تويتر" من قبل أكاديميين ومدونين تشير أسماؤهم وتدويناتهم بأنهم من أقرباء الشاب، فإن وليد يبلغ من العمر 25 عاماً ويعيش في مدينة فيلادلفيا منذ سنوات للدراسة، وهو نجل الدكتور عبدالله الغريبي.
وذكر عم الشاب لصحيفة "عكاظ" السعودية أن وليد كان يدرس علوم الحاسبات وكان على وشك التخرج، حيث بقي له مادة واحدة فقط ويُنهي دراسته، ويعود لبلاده وفق ما كان مقرراً.
وأعاد مدونون تداول مقطع فيديو لشاب يُدعى هشام سعد أفاد بأن الغريبي ابن خاله، حيث قال "إنه في الشهر الخامس تخرج 3 طلبة كانوا يعيشون مع وليد في المنزل وبقي لوحده، ما اضطره لترك المنزل والإقامة مؤقتاً في سكن الجامعة الذي بقي فيه أشهر الصيف، ثم اضطر لمغادرته بناءً على طلب من الجامعة".
وأضاف هشام وهو طالب مبتعث أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من الجامعة مؤخراً، بأن "وليد انتقل بعد ذلك إلى سكن كبير يضم تسع غرف، وفيه مطبخ وصالة ودورة مياه مشتركة، وأن المنزل لم يكن مريحا إلا أنه حاول التأقلم فيه باعتبار أنه شارف على التخرج".
وأشار هشام بأن "إحدى الفتيات اللاتي كنَ ساكنات في المنزل وهي ليست طالبة ومدمنة مخدرات، وفق ما بينته التحقيقات، طعنته في رقبته بداعي السرقة حيث إنهم لم يجدوا هاتفه الجوال ولا حاسوبه ولا محفظته".
وتداول مواطنون سعوديون صور الغريبي وأرفقوها بدعوات له بالرحمة وعبارات مؤثرة نعوا فيها الشاب الذي توفي قبيل عودته إلى بلاده.