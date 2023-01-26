من هو المبتعث السعودي وليد الغريبي الذي قُتل في أمريكا؟

تصدَرت حادثة مقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي طعناً بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بينسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حديث وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ووقعت جريمة القتل صباح يوم الإثنين الماضي داخل أحد المباني، حيث عثرت شرطة المدينة على الشاب في دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى، وتبين أنه مصاب بطعنة في رقبته، وفق ما تداولته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الشرطة إن "الشاب تعرض للقتل، وإن المشتبه بها فتاة تدعى نيكول ماري رودرجز، وتبلغ من العمر 19 عاما، من كولومبس في ولاية جورجيا، وهناك جهود مكثفة للعثور عليها".