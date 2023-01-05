بعد توقيفها بتهمة حيازة مخدرات.. إخلاء سبيل عارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج

قرر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، إخلاء سبيل عارضة الأزياء وملكة جمال شمال أفريقيا سابقا، وحيدة قروج، بعد أيام من توقيفها بتهمة حيازة مخدرات.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في الجزائر العاصمة، بالإفراج عن وحيدة قروج، مع وضعها تحت الرقابة القضائية ومنعها من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكره موقع "النهار" المحلي.