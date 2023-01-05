بعد توقيفها بتهمة حيازة مخدرات.. إخلاء سبيل عارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج
قرر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، إخلاء سبيل عارضة الأزياء وملكة جمال شمال أفريقيا سابقا، وحيدة قروج، بعد أيام من توقيفها بتهمة حيازة مخدرات.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في الجزائر العاصمة، بالإفراج عن وحيدة قروج، مع وضعها تحت الرقابة القضائية ومنعها من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكره موقع "النهار" المحلي.
وكانت فرقة مكافحة المخدرات، قد ألقت القبض على قروج ليلة رأس السنة، بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة، حيث تم نقلها إلى مركز الأمن بالجزائر العاصمة للتحقيق.
وأشارت وسائل إعلام جزائرية، في وقت سابق، إلى أن عارضة الأزياء الجزائرية كانت ضيفة إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ليلة رأس السنة، في بثّ مسجّل وتمت مداهمة بيتها والقبض عليها في تلك الليلة، بينما تمكّن زوجها من الفرار بمجرد علمه بخبر اعتقال زوجته.
واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب "ملكة جمال التراث الأفريقي".
وتُعدّ قروج من بين أكثر الجزائريات شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت دائمة الحضور الإعلامي.
وتقول قروج في تصريحات سابقة لصحيفة "النهار" الجزائرية، إنها لا تعتبر نفسها مشهورة تواصل اجتماعي بل هي عاملة في مجال الدعاية والإشهار وتتقاضى أموالا مقابل ذلك.