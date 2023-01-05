مصر.. الحكم بحبس منة شلبي لمدة عام بتهمة "حيازة مخدرات"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ؛ لاتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وجلبه من الخارج.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أن قدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.