منة شلبي تنكر حيازة المخدرات: "فتَّشوا حقيبتي بعيدا عني"

كشفت وسائل إعلام مصرية عن محضر أقوال الفنانة منة شلبي في التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، قبل أسابيع، قادمة من الولايات المتحدة.

وقالت منة، إن المضبوطات التي وجدها المفتشون في حقيبتها ليست لها، مشددة أنه جرى تفتيش حقائبها في غرفة بعيدة عنها.

وفي التفاصيل، أكدت منة أنها وضعت حقائبها على حزام التفتيش، فسألها الضابط إن كان بحوزتها سيجارة إلكترونية، فردت عليه بالإيجاب، وحاولت فتح الحقيبة لتريه ما بداخلها، إلا أن ضابطا آخر وصل وأخبرها أنهم سيفتشون حقائبها جميعا، فوافقت فورا على طلبه.