اعتُقلت بتهمة حيازة مخدرات.. من هي عارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج؟
أثارت ملكة جمال شمال أفريقيا السابقة، وعارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حياتها الشخصية ومحيطها، بعد أن ألقت السلطات الجزائرية القبض عليها، بتهمة حيازة المخدرات.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية فقد تم القبض على قروج ليلة رأس السنة، من طرف فرقة مكافحة المخدرات، بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة، حيث تم نقلها إلى مركز الأمن بالجزائر العاصمة للتحقيق.
وأشارت إلى أن عارضة الأزياء الجزائرية كانت ضيفة إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ليلة رأس السنة، في بثّ مسجّل وتمت مداهمة بيتها والقبض عليها في تلك الليلة، بينما تمكّن زوجها من الفرار بمجرد علمه بخبر اعتقال زوجته.
واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب "ملكة جمال التراث الأفريقي".
وتُعدّ قروج من بين أكثر الجزائريات شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت دائمة الحضور الإعلامي.
وتقول قروج في تصريحات سابقة لصحيفة "النهار" الجزائرية، إنها لا تعتبر نفسها مشهورة تواصل اجتماعي بل هي عاملة في مجال الدعاية والإشهار وتتقاضى أموالا مقابل ذلك.
ويتم تداول أخبار وحيدة قروج على نطاق واسع في المواقع الجزائرية، ومنها خبر حملها بطفلها الثاني، حيث نشرت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي صورة مع زوجها على "أنستغرام" وكتبت "الحمد لله سأصبح أما للمرة الثانية، حققت حلم زوجي وابنتي" إضافة إلى خبر مرضها العام الماضي، حين صرحت لوسائل إعلام محلية بأنها تعرضت "للسحر" وقد أجرت حينها عملية جراحية لإزالة كيس مائي من بطنها.