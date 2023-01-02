اعتُقلت بتهمة حيازة مخدرات.. من هي عارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج؟

وأشارت إلى أن عارضة الأزياء الجزائرية كانت ضيفة إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ليلة رأس السنة، في بثّ مسجّل وتمت مداهمة بيتها والقبض عليها في تلك الليلة، بينما تمكّن زوجها من الفرار بمجرد علمه بخبر اعتقال زوجته.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب "ملكة جمال التراث الأفريقي".

وتُعدّ قروج من بين أكثر الجزائريات شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت دائمة الحضور الإعلامي.