توقيف مغني الرّاب التونسي "سمارا" بعد العثور على مخدرات في منزله

وأضافت القناة أن دورية أمنية، فتشت سيارة شابين تونسيين في مدينة الحمامات الساحلية، فعثرت على بقايا مادة "القنب الهندي" المخدرة، مشيرة إلى أن الشابين حاولا رشوة أعوان الدورية الأمنية بعرض مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيلهما.

وأكدت أن "النيابة العامة أمرت بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق بتهمة استهلاك مادّة مخدرة ومحاولة رشوة دورية أمنية"، مبينة أنه تم فتح تحقيق معهما، حيثُ أكدا أنهما كانا في طريقهما إلى منزل مغني الراب "سمارا"، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار مداهمة منزله.

يذكر أن عددًا كبيرًا من مغني الراب في تونس، تم سجنهم خلال السنوات الماضية على خلفية تعاطي وترويج مواد مخدرة، إذ أوقفت عناصر الأمن مؤخرًا مغني الراب "A.L.A"، في ضاحية قمرت في العاصمة تونس.

وجرى توقيف الفنان في حينها بعد أن فتّشت عناصر الأمن سيارته وعثرت على مادة "القنب الهندي" المخدرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، قبل أن تتم محاكمه في هذه القضية وسجنه.