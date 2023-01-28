السودان .. مقتل أستاذ جامعي رميا بالرصاص في النيل الأزرق

أعلن في السودان اليوم السبت، عن مقتل أستاذ جامعي رميا بالرصاص في إحدى مناطق إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، بينما أصيب 4 آخرون بحادثة إطلاق النار.

وفي التفاصيل، لقي الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الدلنج آدم أحمد تيراب مصرعه في حادثة إطلاق نار وقعت الجمعة في إقليم النيل الأزرق وفقا لما نقلته صحيفة "الصيحة" اليوم.