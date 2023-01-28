السودان .. مقتل أستاذ جامعي رميا بالرصاص في النيل الأزرق
أعلن في السودان اليوم السبت، عن مقتل أستاذ جامعي رميا بالرصاص في إحدى مناطق إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، بينما أصيب 4 آخرون بحادثة إطلاق النار.
وفي التفاصيل، لقي الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الدلنج آدم أحمد تيراب مصرعه في حادثة إطلاق نار وقعت الجمعة في إقليم النيل الأزرق وفقا لما نقلته صحيفة "الصيحة" اليوم.
ووقع الحادث حسب الصحيفة، عندما تعرضت المركبة التي كانت تقلهم لإطلاق نار بعد أن ضلت الطريق في إحدى القرى النائية في الإقليم.
وقالت الصحيفة، إن المجني عليه كان برفقة زملاء له في مهمة تدريبية لصالح برنامج الأمم المتحدة.