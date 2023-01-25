السودان.. متعاطٍ يقتل زوجته الحامل وابنه بشكل وحشي

وتكررت حوادث القتل في السودان خلال الفترة الماضية، إذ قُتلت سيدة وابنها وابنتها رميًا بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن هاجمهم أشخاص داخل منزلهم في الخرطوم، دون أن يأخذوا أي شيء من المنزل رغم وجود مقتنيات ثمينة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، جارته طبيبة النسائية والتوليد في المستشفى الصيني في أم درمان، حسب تقارير محلية سودانية.