السودان.. متعاطٍ يقتل زوجته الحامل وابنه بشكل وحشي
قتل رجل يوم الأربعاء زوجته وابنه بشكل وحشي في جريمة شهدتها منطقة الثورة في أم درمان العاصمة الوطنية للسودان.
وقالت مصادر مقربة من الأسرة لـ"إرم نيوز"، إن "الرجل قتل زوجته الحامل في الشهر الثامن وابنه ذي الثلاث سنوات طعنا بسكين بطريقة وحشية".
وأضافت المصادر أن "ابنة القاتل البالغة 8 سنوات نجت بعد هروبها إلى خارج المنزل وإبلاغ صاحب صيدلية بالحادثة والاتصال بالشرطة".
وأشارت معلومات أولية إلى أن الأب الجاني على أسرته من متعاطي مخدر "الإيس" المنتشر بكثافة في السودان.
وتمكنت السلطات من القبض عليه بعد محاولة هرب فاشلة، وتحويل جثامين المقتولين إلى مشرحة أم درمان.
وتكررت حوادث القتل في السودان خلال الفترة الماضية، إذ قُتلت سيدة وابنها وابنتها رميًا بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن هاجمهم أشخاص داخل منزلهم في الخرطوم، دون أن يأخذوا أي شيء من المنزل رغم وجود مقتنيات ثمينة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، جارته طبيبة النسائية والتوليد في المستشفى الصيني في أم درمان، حسب تقارير محلية سودانية.