10 قتلى و9 جرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار وقع بمونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله، إن قوات الشرطة استُدعِيت إثر وقوع إطلاق نار مساء السبت، بالقرب من موقع للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في مونتيري بارك.

وأوضحت الصحيفة، أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء الـ(06:00 بتوقيت غرينتش).