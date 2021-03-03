الكويت.. إخلاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة إثر اتهامها بنشر "مقطع إباحي"

أخلت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأربعاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1650 دولار)، بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

وتم إخلاء سبيل الفنانة الشعيبي عقب مثولها أمام المحكمة لحضور الجلسة إثر التهمة الموجهة إليها، والتي تعود إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وكان رجال المباحث الجنائية ضبطوا الفنانة الشعيبي، آنذاك وأحالوها إلى النيابة العامة للتحقيق، واستمر حجزها عدة أيام ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (6600 دولار).

وأكدت الشعيبي في بداية إثارة القضية، أن حسابها في ”سناب شات“ تعرض للتهكير مرتين.

وقالت: ”مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل“.

وأضافت بحديثها الذي نشرته عبر ”الستوري“ في حسابها بـ ”انستغرام“،: ”أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله“.

ونشرت الشعيبي، مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

وسبق أن أثارت الفنانة الكويتية كثيرا من الجدل في بلادها، آخره ورود اسمها في قضية ”غسيل أموال المشاهير“ قبل أن تخرج وتعبر عن غضبها من زجها في هذه القضية.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، تعرضت الفنانة الشعيبي، لحملة انتقادات شرسة من قبل الوافدين بعد إعرابها عن استيائها الشديد من وجودهم في الكويت في ظل أزمة كورونا، متهمة إياهم بأنهم السبب الرئيس في تزايد أعداد الإصابات وعدم وجود أماكن في المستشفيات للكويتيين لتلقي العلاج.