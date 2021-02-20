تفاصيل جديدة حول قضية "غسيل أموال المشاهير" في الكويت

كشف تقرير إخباري، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن قضية معروفة في الإعلام المحلي بـ“قضية غسيل أموال المشاهير“ والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة ”القبس“ المحلية أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن“القضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال“، مشيرة إلى أن“القرار الرسمي بالإحالات لتلك القضايا سيتم توقيعه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل“.

ورجحت المصادر أن“يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، حيث لا تزال النيابة العامة تدرس حيثياتها الدقيقة، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ“.

وكانت الصحيفة قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، بتسلم النيابة العامة تقريرًا من إدارة خبراء تابعة لوزارة العدل بشأن القضية، بعد نحو 5 أشهر من التدقيق.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصادر مطلعة قولها:”إن قضية المشاهير قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، وإدارة الخبراء، وجهاز أمن الدولة“.

وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، لتتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم بكفالات مالية بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.