هيا الشعيبي ترد على اتهامها بقضية غسيل الأموال (فيديو)

أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن غضبها الشديد مما وصفته بمحاولة البعض الزج باسمها في قضية غسيل الأموال والتي ارتفع عدد المشاهير المتهمين فيها إلى 20 شخصا، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ التي تم التحفظ على ممتلكاتها مؤخرا.

وقالت هيا في فيديو بثته عبر تطبيق سناب شات: ”قال فيه محامي بيحاول يتهمني بأني ضمن غسيل الأموال.. وكمان في واحدة ما وراها إلا القيل والقال.. بتقول عليا أنا بغسل أموال.. والله الملعونة أنتي أو أنت.. شنو هذا الكلام اللي تقولينه.. شنو هذا الكذب والافتراء“.

وأضافت: ”أبوي ولد شعيبي كويتي مادة أول وأنا فنانة من عمر 12 سنة قدمت أعمالا كثيرة جيدة..أنا وطنية وأحب ديرتي مو أنا اللي في بالكم.. ولو حتى الفكرة هاد اتحطت قدامي راح أرميها بره.. أنا كويتية ولائي لديرتي لجمهوري..أنا لو بالبداية أريد فطريقها سهل“.

وتابعت: ”ما عندي بيت.. أنا أقعد قعد إيجار.. أغلى سيارة عندي 40 ألف وجبتها يوم ما سويت عمل مع إم بي سي.. ساكنة في قرطبة إيجار.. مو لازم أبرر واللي يعرفني ..أكيد يعرفني كويس.. ما عندكم غيرنا.. خلصتو الفاشينيستات .. بقيتو حق الفنانات الكويتيات.. ماحنا اللي في بالكم إحنا أمهات وحموات ..عندي عيلة كبيرة ودهر.. وأنا أسوق على قدي وقنوعة“.

وكانت وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصادر مطلعة، حديثها عن ورود أسماء 10 مشاهير جدد انضموا لقائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال، التي أصبحت حديث الساعة في الكويت.

ولم تكشف المصادر عن أسماء هؤلاء المشاهير الـ10، غير أنها قالت إن وحدة التحريات المالية تلقت 10 إخطارات بأسماء مشاهير جدد وذلك بعد الكشف عن تضخم حساباتهم.

وبهذا العدد الجديد ارتفع عدد المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال إلى 20، إضافة إلى شركة بوتيكات.

ونشرت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من أسماء المشاهير المتهمين الجدد في القضية، وذكر المتابعون أن من بينهم: ”عبد الله الجاسر الشهير بـ(عبودكا)، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبد الله بوشهري، الدكتورة خلود“ دون التأكد من صحة ذلك.

وكانت قضية غسيل الأموال المتهم فيها رسميًا 10 من أبرز مشاهير مواقع التواصل في الكويت، قد تصدرت الصفحات الأولى من وسائل الإعلام المحلية، عقب التصعيد الرسمي بعد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر بعد اتهامهم بغسيل عشرات الملايين.