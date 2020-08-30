مصر.. حبس المتهم الثاني في قضية فندق "فيرمونت"

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، بحبس المتهم ”عمر حافظ“ احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت.

وقالت النيابة في بيان إن ”قرار الحبس جاء بعد إلقاء القبض على المتهم يوم الـ 28 من آب/أغسطس الجاري، إذ تمت مواجهته باتهامات اغتصاب وهتك عرض فتاة فندق فيرمونت وجارٍ استكمال التحقيقات معه“.

يذكر أن هذا المتهم، هو الثاني الذي تأمر النيابة العامة بسجنه بعد ”أ. ز“، الموقوف على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها، وهو أول متهم يتم القبض عليه في الواقعة، وجاء القبض عليه قبل محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين.

واعتدى بعض الأشخاص على فتاة جنسيا داخل ”فندق فيرمونت نايل سيتي“ في القاهرة، في واقعة عرفت إعلاميا بـ“جريمة الفيرمونت“ وأثارت جدلا كبيرا.

وأكدت النيابة في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على باقي المتهمين من خلال ”الإنتربول“، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات في القضية، وكشفت عن فرار 7 متهمين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية، مبينة أنه تم استهداف محال إقامة المتهمين بالقضية خلال الفترة الماضية، بجانب الأماكن التي يترددون عليها، وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.