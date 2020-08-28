مصر.. القبض على المتهم الثاني في قضية "فيرمونت"

كشف مصدر أمني في مصر، أنه تم ضبط متهم ثان من المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت.

وقال المصدر، إن المتهم الثاني في قضية الفيرمونت، مقيم حفلات شهير يُدعى ”أ.أ“، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه خلال تواجده في مدينة الساحل الشمالي.

وأشار المصدر، إلى أنه تم التحفظ على المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ما هو منسوب له من اتهامات.

كانت النيابة العامة في مصر، قررت حبس ”أ. ز“، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في واقعة التعدي على فتاة بفندق ”فيرمونت نايل سيتي“.

وأشارت النيابة، في بيان الخميس، إلى أن القرار يأتي بعد أن ألقت الشرطة القبض على المتهم، قبل محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين.

وأكدت أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على باقي المتهمين من خلال ”الانتربول“، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات في القضية.