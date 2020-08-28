الأمن المصري يقبض على القيادي الإخواني محمود عزت مختبئا في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس في القاهرة.

وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية إنه ”عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية“.

وتابع البيان: ”يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبط، والتي كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين“.