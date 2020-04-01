كلب يقتل طفلين ويصيب 5 في مصر

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب 5 حالتهم الصحية حرجة بعد أن هاجمهم كلب ضال بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المستشفى الجامعي بسوهاج بوفاة طفلين يبلغان من العمر 5 و 9 أعوام، وإصابة 5 بجروح في الصدر والرقبة إثر تعرضهم لهجوم من كلب مسعور بجنوب شرقي المحافظة.

وقال شاهد عيان، إن الأهالي تمكنوا من قتل الكلب بعد ما تسببه من حالة الرعب والذعر بين الأهالي، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر في الوقت الحالي نتيجة فرض حظر التجوال، وخلو الشوارع من المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يجعل الأشخاص فريسة سهلة للكلاب الضالة.