النادي الأهلي المصري يعلن رسميا رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا عن رحيل لاعبه أحمد فتحي، مع نهاية الموسم الجاري، بعد فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين.

وقال الأهلي في بيان رسمي، يوم الأربعاء: ”الأهلي يتمني التوفيق لأحمد فتحي“.

وأضاف البيان: ”أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري“.

وكان فتحي قد منح إدارة الأهلي 48 ساعة، تنتهي اليوم الأربعاء، لإعلان موقفها من الشروط التي طلبها لتجديد العقد.

وكان نادر شوقي، وكيل أعمال فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، كتب عبر حسابه على تويتر: ”من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي“.

من اليوم انا لا امثل اللاعب احمد فتحى. — Nader Shawky (@NaderShawky74) April 1, 2020

ولم يكشف شوقي أسباب إقدامه على هذه الخطوة، علما بأنه حضر في وقت سابق جلسة النقاش حول تجديد عقد فتحي مع لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح.

يذكر أن نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع فتحي خلال الموسم الجديد، بعد تقديم عرض يفوق ما قدمه الأهلي للاعب.