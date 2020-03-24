وزير الدفاع التونسي يلوح بـ“القوة القاهرة“ لاحتواء ”كورونا“

رأى وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تمر بخطر جدي، محذرا من المرور إلى درجات قاهرة، حال تواصل استهتار المواطنين ورفضهم الخضوع للحجر الصحي العام، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة ”شمس أف أم “ المحلية، إن ”احترام قرار الحجر الصحي العام يتطلب التدخل المباشر لقوات الجيش“، مضيفا ”لقد أسندنا تعليمات لكل الوحدات العسكرية وتم استعمال مكبرات الصوت لدعوة المواطنين إلى ملازمة بيوتهم، وتعاملنا بصرامة مع كل المخالفين“.

وأضاف ”لكن ما نقوم به يستوجب بدرجة أولى وعيا من المواطنين المطالبين باستيعاب وجود خطر جدي يهدد صحة البلاد. وكل الأشخاص معنيون بهذا الخطر. ولا نريد الوصول إلى القوة القاهرة مثل التي بلغتها دول أخرى“، لافتا إلى أن ”العمل انطلق بمساندة قوات الأمن الداخلي من خلال القيام بدوريات عسكرية، سواء بصفة مشتركة أو بصفة مستقلة، وقمنا بحوالي 300 عملية دورية عسكرية، واليوم سيتضاعف عدد الدوريات أكثر وسيتكثف الانتشار من أجل تأمين احترام قرار الحجر الصحي العام من قبل المواطنين“.

وأردف الوزير ”قمنا بمهمات استطلاع جوي عبر مروحيات عسكرية شملت أغلب المحافظات في تونس ونرجو أن تكون النتائج جيدة، لاحظنا تحسنا ملموسا ونرجو أن نسجل تحسنا لافتا لدى المواطنين ونلمس لديهم انضباطا أكبر“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمس الاثنين، أمرا بنزول الجيش إلى الشوارع، لفرض تنفيذ قرار الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه الأحد، وسط تجاوزات وإخلالات كبيرة.