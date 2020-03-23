إيطاليون يستولون على سفينة محملة بمساعدات طبية لتونس

أعلنت السلطات التونسية مساء الاثنين أن إيطاليين تمكنوا من الاستيلاء على سفينة محمّلة بمساعدات طبّية كانت في طريقها إلى تونس التي تشهد ارتفاعا متزايدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

وأكّد وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني،في تصريحات لقناة ”الحوارالتونسي“ الخاصة مساء الاثنين،أنّ سفينة كانت قادمة إلى تونس محمّلة بمعدّات طبيّة سُرقت في البحر من قبل إيطاليين.

وأوضح أنّ ما حدث لهذه السفينة يشبه سرقة التشيك لشحنة أقنعة واقية كانت قد أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التجارة ”كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا وجميعها تسرق المعدّات خوفا من هذا الفيروس“.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد اتهمت السلطات التشيكيّة بالاستيلاء على أقنعة واقية أرسلتها الصين إلى إيطاليا،لكنّ براغ أكدت أنها صادرت الأقنعة في إطار عملية نفذتها ضد مهربين.

وتواجه تونس التي شهدت 89 إصابة بفيروس ”كورونا“ إلى حد الآن نقصا متزايدا في الأقنعة الواقية.