تركيا تستخدم دواء من الصين لعلاج مصابي كورونا

المصدر: أ ف ب

صرح وزير الصحة التركي الاثنين أن بلاده تستخدم دواء أرسلته الصين لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الدين كوجا للصحافيين ”ابتداء من صباح اليوم، أحضرنا دواء خاصا يستخدم في الصين يقال إنه أحدث تحسنا في حالة المرضى الذين يعالجون في وحدات الرعاية المركزة ويخفض فترة علاجهم من 11-12 يوما إلى أربعة أيام“.

ولم يكشف معلومات عن الدواء، إلا أنه تم استخدام دواء الملاريا ”كلوروكين“ مؤخرا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في الصين وفرنسا.

ويقول بعض الباحثين إن كلوروكين هو علاج واعد، إلا أن العلماء اتفقوا على ضرورة إجراء مزيد من التجارب لإثبات نجاعته وسلامته.

ووفقاً للأرقام التي تم نشرها في وقت متأخر الأحد، سجلت تركيا رسمياً 1236 إصابة بالفيروس و30 حالة وفاة.

وأوضح كوجا أن 50 ألف مجموعة فحص سريع وصلت من الصين الاثنين وبدأ استخدامها، ويتوقع وصول 300 ألف أخرى بحلول الخميس.

وأضاف الوزير أن الحكومة الصينية اتفقت مع تركيا على تبادل المعلومات حول الفيروس في إطار تعزيز البلدين لتعاونهما لمكافحة الفيروس.

وبينما لم يكشف الوزير تفاصيل حالات الإصابة في تركيا، قال إن الفيروس انتشر في أنحاء البلاد.

ولفت إلى أقل من 10 حالات في محافظة فان التركية، التي تقع على حدود إيران المتضررة بشدة من الفيروس.

وأضاف أن بعض العاملين في مجال الصحة قد أصيبوا بالفيروس، بدون إعطاء أرقام محددة.

وصرح في مؤتمر صحافي في أنقرة بأنه سيتم توظيف 32 ألف عامل صحي آخرين خلال الأزمة.

وأشار إلى أن أقنعة الوجه المنتجة في تركيا ”لن يتم تصديرها“ لأن البلاد بحاجة إليها.

وسرت تكهنات بأن كوجا قد يعلن حالة الطوارئ، لكنه حث الأتراك على ”إعلان حالة الطوارئ الخاصة بهم“ مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات التي أعلنتها أنقرة.

وأمرت السلطات التركية الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم، فيما تم إغلاق معظم الأماكن العامة موقتاً.