الكشف عن نتيجة فحص الحالة العقلية لخاطفة الأطفال بالسعودية ”مريم“

أوردت الصحفية السعودية سحر أبوشاهين، معلومات جديدة بشأن قضية خاطفة الأطفال ”مريم“ المعروفة إعلاميا بخاطفة الدمام، مؤكدة أن التحقيقات التي أُجريت معها أثبتت عدم معاناتها من مرض نفسي يؤثر على مسار القضية.

وقالت سحر أبوشاهين، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إن هناك لجنة تشكلت من 4 تخصصات مهمتها إعطاء تقييم مبدئي بشأن خاطفة الدمام، والوقوف على مدى معاناتها من مرض نفسي يفقدها الأهلية في تصرفاتها من عدمه.

خلصت لجنة مكونه من ٤ تخصصات، كلفت بتقييم "مبدئي" للوضع النفسي ل#خاطفة_الدمام قابلتها اليوم ومكثت معها ٣ ساعات، الى أنها لا تعاني أمراضا نفسية تفقدها الأهلية والتحكم بنفسها، بل تعاني فقط من أثار صدمة عصبية — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 24, 2020

وأشارت الصحفية السعودية أن اللجنة خلصت إلى أن ”مريم“ لا تعاني من مرض نفسي ولكن ما يحدث لها حاليًا هو معاناة من آثار صدمة عصبية، بعد تكشف العديد من الأوراق في القضية التي تحوي العديد من المختطفين.

وكتبت سحر أبو شاهين، في تغريدتها عبر موقع ”تويتر“ قائلة: ”خلصت لجنة مكونة من 4 تخصصات، كلفت بتقييم (مبدئي) للوضع النفسي لخاطفة الدمام قابلتها اليوم ومكثت معها 3 ساعات، إلى أنها لا تعاني أمراضًا نفسية تفقدها الأهلية والتحكم بنفسها، بل تعاني فقط من أثار صدمة عصبية“.

وتكشفت في الساعات الماضية معلومات جديدة حول وجود مخطوفين كثر، يرجح أنهم جميعًا في العشرينيات من عمرهم في الوقت الحالي، ويحملون نسبا مزورا وهوية سعودية، إضافة إلى احتمالية العثور على المختطف اليمني نسيم حبتور من بينهم.