السعودية.. فتو العقيل تتوعد مطلق السلطان بعد اتهامها بالتورط مع خاطفة الدمام (فيديو)

توّعدت الناشطة السعودية فاطمة العقيل المعروفة باسم ”فتو العقيل“، جميع من اتهموها بالتورط مع ”مريم“ خاطفة الدمام، التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية.

وخصّت فتو العقيل مواطنها نجم السوشال ميديا مطلق السلطان، في رسالة له قائلًة: ”حسبي الله ونعم الوكيل في مطلق السلطان الله لا يوفقه ولا يحلله ولا يبيحه، ولا راح أسامح أي واحد طعنني وقذفني في شرفي وخلاني ساحرة اللي لا يوفقكم ولا يهنيكم“.

وناشدت فتو العقيل في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق سناب شات وتم تداوله بين حسابات المشاهير، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن يتوسط لكي يأخذ لها حقها من متهميها بهذا الاتهام.

وقالت فتو العقيل: ”أنا شد محمد بن سلمان وملكنا سلمان إن ياخدوا حقي منه، ليش تسوون فيني كده حسبي الله ونعم الوكيل أنا بنت الشعب أنا بنتكم، هتحسر عليكم كلكم وبرفع فيكم قضايا كلكم“.

واستطردت قائلًة: ”والله العظيم لأخلي محمد بن سلمان ياخد حقي منكم كلكم، اللي قذتوني وما فكرتوا بعيالي“.

وكان قد زعم أبوطلال الحمراني، الصحفي الكويتي – المختص بالقضايا الأمنية والحوادث – والذي اعتاد نشر معلومات تفصيلية عن قضية المتهمة باختطاف الأطفال في المملكة العربية السعودية ”مريم“، وجود مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام، الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن كونها فتو العقيل هي المقصودة.

وكان البعض قد اعتقد أن من يقصدها ”الحمراني في تلميحه عن مشهورة متورطة مع المتهمة مريم هي ”فتو العقيل“، ومن بينهم الناشطة السعودية هند القحطاني والتي نشرت في سناب شات صورة ألمحت إلى المشهورة فتو العقيل دون ذكر اسمها.

أما مطلق السلطان فقال في تعليقه على التغريدات التي أطلقها أبوطلال الحمراني، أن المقصودة هي فتو العقيل، والذي نشر في سناب شات صورة جاء فيها: ”عشان أريحج فتو العقيل (فاطمة) كانت موظفة في وقت قضية الخطف بالمستشفى الولادة والطفال في الدمام، فلا تعبون أنفسكم عاد هي لها صلع بالموضوع“.

من جانبه نفى أبوطلال الحمراني، ما تردد عن كونه قصد ”فتو العقيل“ في تلميحه عن مشهورة متورطة مع المتهمة مريم، إذْ دافعت فور اتهامها من قبل هند القحطاني عن نفسها، مطالبة الصحفي الكويتي بتفنيد الاتهامات، حيث استجاب لها ”الحمراني“ موضحا بـ تغريدة في حسابه في موقع ”تويتر“ أن المشهورة التي ألمح إليها ليست المدعوة فتو العقيل.

وجاء في التغريدة: ”جاية من اقصاك لا سلام عليكم ولا مرحبا ولازم توضح وانا فتو… والله مااعرفك، لكن ذوق مني راح أرد لأني ماأبي أحد يظلم، وأكيد ماهو إنتي المقصودة ولا لك علاقة الله يستر عليك“.

جايه من اقصاك لا سلام عليكم ولا مرحبا ولازم توضح وانا فتو… والله مااعرفك ????‍♂️

لكن ذوق مني راح أرد لأني ماأبي أحد يظلم، وأكيد ماهو إنتي المقصودة ولا لك علاقة الله يستر عليك.#المشهورة_والتاجر https://t.co/qGSwFPXUGr — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

و فتو العقيل ليست المشهورة الأولى التي تقع ضحية تشكيك الصحفي أبوطلال بإحدى الشهيرات دون ذكر اسمها، فسبق أن أثيرت شبهات بكونها نجمة مواقع التواصل سارة الودعاني، حيث اضطر ”الحمراني“ أيضًا لنفي التهمة عنها.

وتغيب حتى اللحظة المعلومات الرسمية بشأن قضية اختطاف الأطفال التي باتت الأشهر على مستوى المملكة، وسط تكتم الجهات الأمنية التي لا تزال تحقق فيها، والتي من المرجح أن تصدر بيانا بالقضية فور انتهائها.