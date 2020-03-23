السعودية.. الكشف عن تفاصيل حول طفلة الرياض المخطوفة قبل نحو 20 عاماً

كشفت إعلامية سعودية تتابع عن كثب قضية خطف الأطفال التي بدأت تفاصيلها بالتكشف خلال الشهرين الماضيين، أن فحص الحمض النووي ”دي إن إيه“ سيحسم عودة شابة لعائلتها الحقيقية في مدينة الرياض بعد نحو عشرين عاماً على اختطافها.

وروت سحر أبو شاهين، الصحفية في جريدة ”مكة“ المحلية، تفاصيل جديدة في قضية اختطاف الأطفال التي ثبت لحد الآن وجود ثلاثة مخطوفين فيها عادوا لعائلاتهم قبل أسابيع قليلة بعد نحو عقدين من العيش بكنف خاطفتهم الموقوفة وتدعى مريم، أو ”خاطفة الدمام“ كما باتت تُعرف.

وقالت أبو شاهين إن عدداً من الأخوة، لفتت انتباههم تفاصيل قضية ”خاطفة الدمام“ في الفترة الماضية، وأبلغوا الجهات المختصة عن إمكانية ارتباط شخص عمل لديهم في العام 2018 حارساً في مزرعتهم بمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض، وامرأة تقيم بالقرب من المزرعة، بحادثة خطف طفلة.

في عام ٢٠١٨م أشتبهت أسرة تقيم بالزلفي بممارسات غير طبيعيه لحارس مزرعتهم، وهو من أقارب زوجة والدهم الثانيه، الكبير في السن.

بعد تفتيش المزرعه من قبلهم وجدوا طلاسم وأعمال تدل على ممارسته السحر والشعوذه

يتبع.. — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 23, 2020

قام الأولاد بإخراج الحارس من المزرعة بالقوة، وتم ابلاغ الشرطة، اوقف لفترة واطلق سراحه لاحقا لعدم كفاية الأدله..

يتبع — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 23, 2020

وكان الأخوة قد اكتشفوا قبل نحو عامين عن وجود طفلة لا يعرفونها من مواليد العام 1426 هجري، مضافة للسجل المدني على اسم والدهم في حساب ”أبشر“ التابع لوزارة الداخلية السعودية، وتقدموا ببلاغ للوزارة التي بدأت بالبحث والتقصي في الموضوع بشكل سري.

في ذات الفترة اكتشف أحد الابناء أمرا غريبا من خلال تفقد حساب والده في أبشر،إذ تبين أن طفلة من مواليد ١٤٢٦ ه مضافة للسجل المدني على أسم والدهم في أبشر!

تقدموا ببلاغ للأحوال،وبعد عام أبلغوا بأن ذلك تم بطريق الخطأ،وأغلقت المعامله صوريا..إلا أن البحث والتقصي أستمر بشكل سري.يتبع — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 23, 2020

٥- تزامنا مع البحث والتقصي، الاولاد اشتبهوا بعد سماع قصة #خاطفه_الدمام بأن الفتاة مخطوفه وان حارس المزرعه وامراه تمارس العلاج الشعبي تقيم بالقرب من المزرعه يعلمون مكانها، وابلغوا الجهات المختصه بذلك يتبع — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 23, 2020

وتقول الصحفية الشابة إن ”المعلومات التي وردت من عدة مصادر بينت، بأن الفتاة مخطوفة بالفعل، وأنه تم خطفها من الرياض حين كانت بعمر ٣ سنوات وهي بيضاء البشرة، وتم التوصل لمكانها.. ويوجد بلاغ من قبل أسرة بخطف ابنتهم تنطبق عليها ذات المواصفات“.

٦- المعلومات التي وردت من عدة مصادر بينت، بأن الفتاة مخطوفه بالفعل، وانه تم خطفها من الرياض حين كانت بعمر ٣ سنوات وهي بيضاء البشرة، وتم التوصل لمكانها.. ويوجد بلاغ من قبل أسره بخطف ابنتهم تنطبق عليها ذات المواصفات.. يتبع — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 23, 2020

٧- هل للمراة صلة بمريم وهل هي جزء من شبكتها العنكبوتيه!! .. هذا لم يتضح حتى الان، وسيكشف عنه في الأيام المقبله.. وايضا نتيجة فحص ال DNA. للفتاة ومطابقته لفحص الأسرة التي ابلغت عن خطف ابنتها. — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 23, 2020

وأضافت أبو شاهين أن نتيجة فحص الـ DNA للفتاة ومطابقته لفحص الأسرة التي أبلغت عن خطف ابنتها، بالإضافة لعلاقة المرأة الجديدة وحارس المزرعة مع خاطفة الدمام، سيكشف عنه في الأيام المقبلة“.

وتتفق قصة الصحفية أبو شاهين، مع تفاصيل كثيرة حول الحادثة ذاتها، رواها يوم أمس الأحد، صحفي متابع عن كثب لقضية خطف الأطفال ذاتها، أشار فيها لوجود طفلة مخطوفة قبل نحو 16 عاماً وكانت بعمر أربع سنوات حينها تقريباً.

وسرد الصحفي ويدعى ”أبوطلال الحمراني“، تفاصيل غير معروفة من قبل حول قضية خطف الأطفال التي شغلت السعوديين بتفاصيلها الغريبة، وقال إن مريم الموقوفة بتهمة الخطف ليست الوحيدة، وأن هناك خاطفة أخرى تدعى سلطانة وتعرف بلقب ”أم فهد“.

وقال الحمراني إن سلطانة أقدمت قبل نحو 16 عاماً على خطف طفلة بعمر أربع سنوات تقريباً لتعطيها لعائلة طلبت منها تأمين طفل لها ودفعت من أجل ذلك مقدماً لسلطانة، لكن الأب رفض استلام الطفلة لكونها كبيرةً في السن ويمكن أن يفتضح أمره.

وأضاف الحمراني أن سلطانة اضطرت لتربية الطفلة خشيةً من انكشاف أمرها فيما لو أعادتها لعائلتها، وبقيت بعهدتها إلى أن أصبح عمرها 15 عاماً، حيث أعطتها حينها للخاطفة الرئيسية في القضية، مريم، موضحاً أن مريم أعطت الطفلة بعد سنوات قليلة من بقائها عندها لتاجر معروف أعجبته الفتاة.

ووفق رواية الحمراني، فإن التاجر كان يدفع لمريم راتبا شهريا نظير بقاء الفتاة عنده، لكنه أضاف أيضاً أن التاجر ساعد الفتاة على الهروب، واختفت منذ سنوات، وآخر ظهور لها كان في جدة ومن ثم الرياض، لكنها لا تزال تتواصل مع خاطفتها الأولى سلطانة.

وظهرت قضية خطف الأطفال للسطح قبل نحو شهرين ببيان مقتضب لشرطة المنطقة الشرقية عن القبض على سيدة سعودية خمسينية متهمة بحوادث خطف أطفال رضع قبل أكثر من عقدين، قبل أن تثبت التحقيقات والتحاليل الطبية لحد الآن، وجود ثلاثة شبان بعهدتها كانت قد خطفتهم من مستشفيات حكومية عقب ولادتهم مباشرةً في حوادث متفرقة.

وعاد الشبان الثلاثة وهم موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري لعائلاتهم بالفعل، لكن القضية اتسعت مع ظهور مزيد من العائلات التي تبحث عن أبنائها المخطوفين في حوادث وتواريخ وأماكن متفرقة، علَّ التحقيقات مع مريم ، تقودهم لأبنائهم بعد اتساعها وظهور شركاء لمريم.