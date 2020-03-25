الشرطة السعودية توقف ”الصخرة“ بعد فيديو مسيء لرجال الأمن‎

قالت شرطة منطقة مكة المكرمة، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، إنها أوقفت مواطناً سعودياً متهماً بالإساءة لرجال الأمن، في إشارة على مايبدو لأحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، والمعروف بلقب ”الصخرة“.

وأوضحت الشرطة في بيان لها ”إشارة مقاطع الفيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة إساءات لرجال الأمن فقد أسفرت المتابعة عن القبض على صاحب المقاطع.. مواطن في العقد الـ 4 من العمر تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية“.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، بيان الشرطة، بجانب صورة مموهة للشاب المعروف باهتمامه برياضة ”كمال الأجسام“ والمصارعة، والذي يشارك متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً من يومياته وتعليقاته على كثير من المواضيع والقضايا.

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة مقاطع الفيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة إساءات لرجال الأمن فقد أسفرت المتابعة عن القبض على صاحب المقاطع

.. مواطن في العقد الـ 4 من العمر تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية pic.twitter.com/yOOzeMQJ37 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 24, 2020

وظهر الشاب الذي يُعرف بلقبه ”الصخرة“ فقط، في مقطع فيديو قبل يوم واحد، وبدا أنه يسخر من آلية عمل رجال الأمن بحسب ما يظهر في المقطع الذي تسبب بردود فعل غاضبة ضده من قبل عدد كبير من مواطنيه الذين طالب كثير منهم بمحاسبته.

مرة ثالثة مع الصعلوك (الصخرة)

وفي إساءة لرجال أمننا البواسل رجال الوطن الغالي.. الذين يضحون ويسهرون من أجلنا..

هذه السخرية من هذا الصعلوك لرجال أمننا الأوفياء يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب أن يؤدب عليها.. #الصخره_يسي_لجهود_الدوله pic.twitter.com/NBHcX01Yyp — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 23, 2020

وجاء تداول المقطع بعد يوم واحد أيضاً من مقطع فيديو آخر للشاب ذاته، تحدث فيه عن فيروس كورونا، وواجه أيضاً انتقادات بالإساءة لجهود بلاده في مكافحة المرض المعدي.

لكن ”الصخرة“ رد حينها على الانتقادات التي انهالت عليه، وقال إن الفيديو المتداول في تويتر مجتزأ من مقطع أطول يتضمن حديث كوميدي اعتاد تقديمه لمتابعيه على حسابه في ”سناب شات“، لكن تم اقتطاع جزء محدد من الفيديو بهدف الإساءة له.

غير أن الشاب لم يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الفيديو الأخير الذي يُتهم فيه بالإساءة لرجال الأمن، قبل أن يتم الإعلان عن توقيفه رسمياً بسبب ذلك الفيديو.

وتتابع النيابة العامة السعودية عبر وحدة رصد متخصصة، كل ما يتضمن مخالفات للقوانين المحلية في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، فيما تتيح وزارة الداخلية للسكان تقديم بلاغات رسمية بشكل إلكتروني عبر تطبيق على الهواتف الذكية يحمل اسم ”كلنا أمن“.