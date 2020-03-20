السعودية.. القبض على 5 متهمين بتفجير وسرقة مليون وأربعمائة ألف ريال من صراف آلي

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على خمسة متهمين بعملية تفجير، وسرقة مبالغ نقدية من جهاز صراف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض بلغت قيمتها مليون وأربعمائة ألف ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قوله: ”إن التحقيقات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم أحد عشر متهمًا، بينهم 4 من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و4 من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و2 سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية“.

وأكد التويجري القبض على خمسة أشخاص من بين الأحد عشر متهمًا وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ سبعمائة ألف ريال من إجمالي المبالغ المسروقة، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لافتًا إلى أن الجهات المختصة لا تزال تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم 6 متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

وتعود قضية جريمة تفجير وسرقة مبالغ نقدية من جهاز صراف آلي تابع للبنك العربي في الرياض إلى منتصف الشهر الماضي.