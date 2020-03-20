عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”سيتين سيستمر“.. الشريك المثالي لرونالدو.. ولا تمزح (صور)

شكلت الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، والتي أوقفت النشاط الرياضي واقتراحات مواعيد لعودته وأخبار انتقالات اللاعبين العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمصير مدربي برشلونة وريال مدريد وأخبار الرياضة السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، الذي خرق الحجر الصحي وسافر لبلده؛ ليتعرض لانتقادات كبيرة، وكتبت على لسانه ”أعتذر إن كنت عرضت شخصا ما للخطر“.

كما أجرت حوارا مع مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان وكتبت ”كومان: أمل أن أدرب برشلونة في يوم من الأيام“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل كيكي سيتين مدرب برشلونة وكتبت ”كيكي سيتين سيستمر“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة واستعدادات الصيف وكتبت ”برشلونة يطلب 20 مليون يورو للتخلي عن راكيتيتش“ و“كامافينغا لاعب رين في مفكرة برشلونة“ و“فيروس كورونا يؤثر على استعدادات برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الذي يتصارع عليه ريال مدريد وبرشلونة وكتبت ”كلاسيكو من أجل ساني“.

كما تحدثت عن الدوري الإسباني وعودته المنتظرة، وكتبت ”هكذا سيكون جدول ما تبقى من الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت ”ميسي يحتفل بيوم الأب دون لحية“.

أس

ركزت الصحيفة على مستقبل زين الدين مدرب ريال مدريد، وكتبت ”زيدان سيستمر مهما حصل“.

كما تحدثت عن مصير الدوري الإسباني وإمكانية تأجيل عودته.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الخلاف الدائر داخل فريق سانت إيتيان وكتبت ”الفراق المقدس“.

كما تحدثت عن رغبة عدة لاعبين من أمريكا الجنوبية الهروب من فرنسا، وكتبت ”الدوري الفرنسي: لاعبو أمريكا الجنوبية متعجلو الرحيل“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لاعب يوفنتوس وكتبت ”هيغواين بعد الهروب من يوفنتوس“.

كما تحدثت عن ميلان وكتبت ”جائزة غالياني“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي المتوقف بسبب فيروس كورونا والحديث عن عودته وكتبت ”هيا، لا تمزح“.

كما اهتمت بعدة لاعبين كشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو والدوري الإيطالي ورغبة يوفنتوس في التعاقد مع غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، وكتبت ”جيسوس: الشريك المثالي لكريستيانو رونالدو“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خطاب العاهل السعودي حول فيروس كورونا وكتبت ”الملك للأمة: الإنسان أولا“.

كما اهتمت بتداعيات فيروس كورونا في الرياضة وكتبت ”تأجيل أولمبياد طوكيو“ و“الضاحي: طبقنا العزل المنزلي“ و“برنامج يجهز لاعبي القادسية“.

كما اهتمت بملعب الجامعة وكتبت ”ملعب الجامعة: مناقصة استثمارية“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على سباق الخيول وكتبت ”الأمسية الأغلى: خيول العالم تتدرب في ميدان“.

كما تحدثت عن فيروس كورونا وما يفعله النجوم في الحجر الصحي، وكتبت ”هوايات النجوم تتحدى كورونا“.

وتحدثت أيضا عن شكوى خورفكان وكتبت ”نظر استئنافي خورفكان الثلاثاء“.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”تأجيل البريميرليغ حتى 30 أبريل“.