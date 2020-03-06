قاتلا الكويتي الحميدي الرشيدي يرويان تفاصيل الجريمة

أحيل البنغاليان المتهمان بقتل الكويتي الحميدي شايم الرشيدي (69 عاما) في بر ارحية، إلى السجن المركزي لمدة 21 يوما على ذمة القضية؛ بعدما وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن المتهمَين أقرا بالجريمة، حيث اعتقدا أن المجني عليه بحوزته مبلغ مالي كبير، وقالا إنهما ضربا المجني عليه 3 ضربات باستخدام مطرقة أسقطته قتيلا، ومن ثم قاما بحمله داخل سيارته إلى منطقة في بر ارحية، وحملا الجثة على مسافة من المركبة وحرقاها بواسطة ”جركن“ به وقود، أخذاه من داخل مخيم المجني عليه.

وتم ضبط المتهمين في ”سكراب“، وعثر بحوزتهما على بطاقة المواطن البنكية وهاتفه النقال، وأقرا بأنهما تقاسما مبلغ 120 دينارا (ما يقارب 400 دولار) كانت بحوزة المجني عليه.

كفوو يامباحث الجهراء كفوو اصلخوا جلده تكفون #الحميدي_الرشيدي pic.twitter.com/M1oLYScVrd — ًمن اليوم ورايح .. (@suuuuult1) February 28, 2020

وكان المتهمان البنغلاديشيان يعملان راعيي أغنام في المنطقة ذاتها، ويخدمان عليه أحيانا، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرا مراقبة مثبتة على بقالة متنقلة.

وسبق أن عثرت الأجهزة الأمنية على أداة حادة وآثار دماء في سيارة المجني عليه، كما كانت هناك آثار تمزق متعمد في خيمته، إضافة إلى دماء متناثرة عليها.

وكشفت التحقيقات عن تخطيط المتهمين للهرب خارج البلاد، إلا أنهما سقطا في يد رجال الأمن قبل تمكنهما من ذلك.