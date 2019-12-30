الكويت.. ضبط 4 متورطين بتهريب ”سيارة رياضية“ سعودية

ضبطت إدارة الجمارك في الكويت أربعة أشخاص بينهم مواطن وصديقه حاولا إدخال سيارة رياضية تحمل لوحة أرقام سعودية إلى البلاد، بمساعدة موظفين يعملان بجمارك منفذ السالمي الحدودي، وذلك بعد منع دخولها من قبل السلطات.

وبدأت القضية بعد أن رفض موظفو الجمارك بمنفذ السالمي إدخال سيارة أحضرها مواطن كويتي تحمل لوحة أرقام سعودية، ما اضطر مالك السيارة إلى تركها في المنفذ والمغادرة.

وبعد يوم على مغادرته لاحظ رجال الرقابة الأمنية اختفاء السيارة من الساحة، وعلى الفور تمت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة منذ لحظة توقيفها حتى دخل بها صاحبها البلاد بعدما وضع عليها لوحات كويتية تخص سيارة صديقه، وسمح له موظفان في الجمارك بالدخول وختما الأوراق له، وفق ما ذكرته صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إنه تم التحفظ على رجلي الجمارك وإلقاء القبض على مالك المركبة وصديقه الذي أعطاه اللوحات الكويتية كي يضعها عليها ليخدع رجال الأمن في المنفذ.

وأضاف المصدر، أن موظفي الجمارك والمواطن وصديقه نقلوا إلى مخفر السالمي مع تقرير بخصوص الواقعة، وسجلت بحقهم حزمة قضايا، وأحيلوا إلى التحقيق للوقوف على الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.