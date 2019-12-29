الشرطة السعودية تقبض على لص المساجد

نجحت الشرطة السعودية في الوصول للص غريب الأطوار، يمتهن سرقة مقتنيات المساجد في بلد تتوقف الحياة فيه إلى حد كبير لأداء الصلوات اليومية في المساجد.

وقالت شرطة منطقة القصيم القريبة من الرياض، إن تحقيقاتها وتحرياتها قادتها للقبض على شاب سعودي تورط بسرقة عدد من مساجد المنطقة، حيث يقوم بالاستيلاء على مقتنياتها وأجهزتها.

وأوضحت الشرطة أن السارق الثلاثيني أقدم على سرقة سيارة أيضاً كي يستخدمها في عمليات السرقة التي ينفذها في المساجد.

ووجد إعلان الشرطة، صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات للص الذي اختار المساجد ليسرقها.

سود الله وجهه — fahad alnowiser (@fanow76) December 29, 2019