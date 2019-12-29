الكويت تعلق رسميا على استضافة اجتماع ”مناهض للإيرانيين‎“

قال نائب وزير الخارجية الكويتي عبدالله الجار الله، يوم الأحد، إن بلاده ”تحترم سيادة إيران.

جاء ذلك بعدما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، مبعوث الكويت في طهران، للاحتجاج على ”اجتماع مسؤولين كويتيين مع ممثل جماعة معارضة لطهران واستضافة اجتماع مناهض للإيرانيين“.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن ”الجار الله شدد خلال اجتماع مع السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني، على احترام السيادة الإيرانية“.

وأضافت أن ”الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين إيران والكويت والقضية المتعلقة بالاجتماع الأخير المناهض لإيران بين بعض المسؤولين الكويتيين وممثل لمجموعة انفصالية“.

وبين المسؤول الكويتي أن ”الاجتماع (مع الجماعة المعارضة لطهران) عُقد بصفة شخصية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة“، مشيرا إلى أن ”الهيئات المختصة بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد“.

ونقلت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الكويتي قوله إن ”الكويت تحترم سيادة الجمهورية الإسلامية وسلامة أراضيها بما في ذلك الأحواز“.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت، مبعوث الكويت لدى طهران، احتجاجا على لقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مع أحد أعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حكيم الكعبي.

وقالت الوزارة للمبعوث الكويتي إن ”هذه التحركات تعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية وتشكل انتهاكا واضحا للعلاقات الودية بين البلدين الجارين“، على حد تعبيرها.