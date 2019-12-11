اعتقال 3 أمريكيين حصلوا على 722 مليون دولار من عمليات نصب بالعملات الرقمية

اعتقلت السلطات الأمريكية 3 من مواطنيها بتهمة النصب على مستثمرين في عمليات وهمية تخص العملات الرقمية حصلوا من ورائها على 722 مليون دولار خلال 5 سنوات، إذ تظاهروا بالفترة ما بين أبريل 2014 وفبراير 2019، بتحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملة الافتراضية بيتكوين.

وأصدر المدعي العام لولاية نيو جيرزي ”كريغ كاربينيتو“ بلاغًا رسميًّا أمس الثلاثاء، جاء فيه:“تصف لائحة الاتهامات الاستخدام المعقد من طرف المتهمين لعالم العملات المشفرة لاستغلال المستثمرين غير الحذرين. ما يشتبه في قيامهم به ليس سوى نظام احتيال عصري ومعقد، للنصب على الضحايا بمئات الملايين من الدولارات“.

وينحدر اثنان من المتهمين من ولاية كولورادو فيما الثالث من كاليفورنيا، ولا يزال البحث جاريًا عن شريكين لهم لاذا بالفرار.

وحسب بعض التفاصيل التي كشف عنها المصدر ذاته، كان المتهمون يسعون للإثراء بجلب مستثمرين إلى شبكة إلكترونية تحمل اسم ”BitClub Network“، على أساس أن الهدف منها تسهيل التعامل بالعملات الرقمية.

ولطالما تلاعبوا بالضحايا، ففي عام 2015 نصح أحد المتهمين شريكه برفع نسبة الأرباح إلى 60 % ، وفي 2017 اقترح آخر على العكس من ذلك خفض نسبة الأرباح بشكل كبير ”حتى نتمكن من الحصول على تقاعد مريح مثل غني لعين“، حسب تعبيره.

كما يشتبه في كون المتهمين الثلاثة قاموا ببيع أسهم شركتهم المزعومة، دون أن تكون مسجلة في البورصة الأمريكية.

ومع ذلك كانوا يسجلون مقاطع فيديو يتفاخرون فيها بنزاهة شركتهم وبأنها ”أكبر من أن تفلس“. وكان المتهمون يصفون ضحاياهم دائمًا بـ“الأغبياء“ و“الخرفان“.

ويواجه اثنان من المتهمين عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا من السجن وغرامة 250 ألف دولار بتهمة الاحتيال الرقمي، فيما ينتظر الثلاثة الحكم بـ 5 سنوات من السجن والغرامة ذاتها بتهمة بيع أسهم غير مسجلة.